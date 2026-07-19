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AGENDA · Jard-sur-Mer

Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription Jard-sur-Mer

jeudi 23 juillet 2026 · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Abbaye de Lieu-Dieu
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription

Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30

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Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 89 90 43  contact@asso-ajc.fr

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English :

L’événement Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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