Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription

Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

.

Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 89 90 43 contact@asso-ajc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral