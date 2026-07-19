AGENDA · Jard-sur-Mer
Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription Jard-sur-Mer
jeudi 23 juillet 2026 · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription
Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30
.
Abbaye de Lieu-Dieu Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 89 90 43 contact@asso-ajc.fr
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English :
L’événement Balade à 2 nids Association Jardaise de Coeur Sur inscription Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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