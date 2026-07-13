Ciné Cultissime Rue des Écholères Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Ciné Cultissime

Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09

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English :

L’événement Ciné Cultissime Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral