AGENDA · Jard-sur-Mer
Ciné Cultissime Rue des Écholères Jard-sur-Mer
lundi 13 juillet 2026 · Rue des Écholères · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Ciné Cultissime
Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27
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Rue des Écholères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09
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English :
L’événement Ciné Cultissime Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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