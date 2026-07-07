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AGENDA · Jard-sur-Mer

Concert du groupe Pop’cktail Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer

lundi 10 août 2026 · Rue du Commandant Guilbaud · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue du Commandant Guilbaud
Adresse
Port de plaisance
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Concert du groupe Pop’cktail

Rue du Commandant Guilbaud Port de plaisance Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:00:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

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Rue du Commandant Guilbaud Port de plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Concert du groupe Pop’cktail Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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