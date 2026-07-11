AGENDA · Jard-sur-Mer
Concert du groupe « What Else ? » Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer
dimanche 9 août 2026 · Rue du Commandant Guilbaud · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Concert du groupe « What Else ? »
Rue du Commandant Guilbaud Port de plaisance Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
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Rue du Commandant Guilbaud Port de plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Concert du groupe « What Else ? » Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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