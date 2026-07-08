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AGENDA · Jard-sur-Mer

Heure du conte Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

jeudi 9 juillet 2026 · Rue de l'Océan · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue de l'Océan
Adresse
Médiathèque
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Heure du conte

Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

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Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Heure du conte Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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