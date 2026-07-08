AGENDA · Jard-sur-Mer
Heure du conte Rue de l’Océan Jard-sur-Mer
jeudi 9 juillet 2026 · Rue de l'Océan · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Heure du conte
Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
.
Rue de l’Océan Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Heure du conte Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Jard-sur-Mer (Vendée)
- Les Richesses de la plage de la Mine Route du Payré Jard-sur-Mer 8 juillet 2026
- Atelier peinture pour les enfants Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 8 juillet 2026
- Tournois de pétanque du mercredi Rue du Fief l’Abbesse Jard-sur-Mer 8 juillet 2026
- Atelier Suis du doigt… Rue de l’Océan Jard-sur-Mer 8 juillet 2026
- Jeux de plage du mercredi ! Rue des Sables d’Or Jard-sur-Mer 8 juillet 2026