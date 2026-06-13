Soirée Folklore International Jard-sur-Mer
Soirée Folklore International Jard-sur-Mer samedi 8 août 2026.
Jard-sur-Mer
Soirée Folklore International
Port de plaisance Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
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Port de plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire vendeefolk@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Folklore International Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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