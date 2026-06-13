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Soirée Folklore International Jard-sur-Mer

Soirée Folklore International Jard-sur-Mer samedi 8 août 2026.

Adresse
Port de plaisance
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Jard-sur-Mer

Soirée Folklore International

Port de plaisance Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

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Port de plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire   vendeefolk@gmail.com

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English :

L’événement Soirée Folklore International Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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