Balade à cheval au départ du Manoir La Ville Durand Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Balade à cheval au départ du Manoir La Ville Durand

Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-06

Partez en balade à cheval depuis le Manoir et découvrez la campagne environnante en compagnie d’une monitrice diplômée. Une expérience nature, accessible à tous, pour un moment hors du temps. Plusieurs créneaux par jour sur réservation.

À partir de 50 € personne pour 1H 45€ personne dès 2 personnes sur le même créneau. Sur réservation par sms ou mail ecuriedelavilledurand@gmail.com. .

Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 77 37 28 30

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English :

L’événement Balade à cheval au départ du Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme