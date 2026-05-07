Balade à cheval au départ du Manoir La Ville Durand Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer
Balade à cheval au départ du Manoir La Ville Durand Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Balade à cheval au départ du Manoir La Ville Durand
Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-06
Partez en balade à cheval depuis le Manoir et découvrez la campagne environnante en compagnie d’une monitrice diplômée. Une expérience nature, accessible à tous, pour un moment hors du temps. Plusieurs créneaux par jour sur réservation.
À partir de 50 € personne pour 1H 45€ personne dès 2 personnes sur le même créneau. Sur réservation par sms ou mail ecuriedelavilledurand@gmail.com. .
Manoir La Ville Durand 1 Rue Favigo Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 77 37 28 30
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L’événement Balade à cheval au départ du Manoir La Ville Durand Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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