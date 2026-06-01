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Balade à la découverte des animaux nocturnes Grottes de Blanot Blanot

Balade à la découverte des animaux nocturnes Grottes de Blanot Blanot samedi 20 juin 2026.

Lieu : Grottes de Blanot

Adresse : Fougnière

Ville : 71250 Blanot

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Blanot

Balade à la découverte des animaux nocturnes

Grottes de Blanot Fougnière Blanot Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Soirée balade à la découverte des animaux nocturnes animée par la LPO

Bien penser à de bonnes chaussures, de l’eau, des jumelles si vous avez.

Il est nécessaire de réserver

Possibilité de manger sur place avant la balade (crêpes salées et sucrées ou votre pique-nique)   .

Grottes de Blanot Fougnière Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55  lacailleverdiere.asso@outlook.fr

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English : Balade à la découverte des animaux nocturnes

L’événement Balade à la découverte des animaux nocturnes Blanot a été mis à jour le 2026-06-09 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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