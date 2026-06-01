Balade à la découverte des animaux nocturnes Grottes de Blanot Blanot
Balade à la découverte des animaux nocturnes Grottes de Blanot Blanot samedi 20 juin 2026.
Blanot
Balade à la découverte des animaux nocturnes
Grottes de Blanot Fougnière Blanot Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Soirée balade à la découverte des animaux nocturnes animée par la LPO
Bien penser à de bonnes chaussures, de l’eau, des jumelles si vous avez.
Il est nécessaire de réserver
Possibilité de manger sur place avant la balade (crêpes salées et sucrées ou votre pique-nique) .
Grottes de Blanot Fougnière Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 64 43 55 lacailleverdiere.asso@outlook.fr
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English : Balade à la découverte des animaux nocturnes
L’événement Balade à la découverte des animaux nocturnes Blanot a été mis à jour le 2026-06-09 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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