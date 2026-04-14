Balade à la découverte des insectes et des autres arthropodes Bouxwiller
Balade à la découverte des insectes et des autres arthropodes Bouxwiller dimanche 14 juin 2026.
Bouxwiller
Balade à la découverte des insectes et des autres arthropodes
Rue du Bastberg Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Explorez le monde fascinant des insectes et autres arthropodes ! Lors de cette balade, vous apprendrez à identifier ces petites créatures qui peuplent notre environnement. Vous découvrirez leur rôle essentiel dans l’écosystème et leur incroyable diversité.
Insectes & Compagnie
Explorez le monde fascinant des insectes et autres arthropodes ! Lors de cette balade, vous apprendrez à identifier ces petites créatures qui peuplent notre environnement. Vous découvrirez leur rôle essentiel dans l’écosystème et leur incroyable diversité. .
Rue du Bastberg Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 17 14 79 henrifischer67@gmail.com
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English :
Explore the fascinating world of insects and other arthropods! During this walk, you’ll learn how to identify these small creatures that populate our environment. You’ll discover their essential role in the ecosystem and their incredible diversity.
L’événement Balade à la découverte des insectes et des autres arthropodes Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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