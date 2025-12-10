Exposition Mon Alsace en costume, Min Elsàss in Tràcht

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Après des visites au Musée du Pays de Hanau et des ateliers créatifs, les personnes accompagnées ont été invitées à s’exprimer artistiquement sur le thème Mon Alsace en costume . Portées par leur imaginaire et leur créativité, ils nous invitent à redécouvrir les tenues traditionnelles sous d’œuvres d’art plastique

La Maison Picasso du Centre Harthouse et le FHTH J.F. Oberlin de la fondation du Sonnenhof vous offrent un nouveau regard sur le costume régional.

Après des visites au Musée du Pays de Hanau et des ateliers créatifs, les personnes accompagnées ont été invitées à s’exprimer artistiquement sur le thème Mon Alsace en costume . Portées par leur imaginaire et leur créativité, ils nous invitent à redécouvrir les tenues traditionnelles sous d’œuvres d’art plastique .

3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After visits to the Musée du Pays de Hanau and creative workshops, the people we support were invited to express themselves artistically on the theme of Mon Alsace en costume ( My Alsace in costume ). Driven by their imagination and creativity, they invite us to rediscover traditional dress through works of visual art

L’événement Exposition Mon Alsace en costume, Min Elsàss in Tràcht Bouxwiller a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre