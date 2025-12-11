Inauguration de l’exposition Mon Alsace en costume, Min Elsàss in Tràcht Bouxwiller

Inauguration de l’exposition Mon Alsace en costume, Min Elsàss in Tràcht

3 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17 19:00:00

Date(s) :

2026-06-17

La Maison Picasso du Centre Harthouse et le FHTH J.F. Oberlin de la fondation du Sonnenhof vous offrent un nouveau regard sur le costume régional.

Après des visites au Musée du Pays de Hanau et des ateliers créatifs, les personnes accompagnées ont été invitées à s’exprimer artistiquement sur le thème Mon Alsace en costume .

Portées par leur imaginaire et leur créativité, les personnes accompagnées ont réalisé des œuvres d’art plastique qui nous invitent à redécouvrir les tenues traditionnelles.

L’inauguration se fera en compagnie de la costumière Rita Tataï, créatrice de la marque Geht’s in qui revisite le costume régional.

Les artistes défileront pour vous présenter les tenues Geht’s in dans une ambiance conviviale. .

3 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu

English :

The Maison Picasso in the Centre Harthouse and the FHTH J.F. Oberlin at the Fondation du Sonnenhof offer a new look at regional costume.

