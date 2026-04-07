Sainte-Marie-la-Mer

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX

Office de Tourisme Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 10:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sortie organisée dans le cadre de la Fête de la Mer et des Littoraux

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Office de Tourisme Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

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English :

Outing organized as part of the Fête de la Mer et des Littoraux (Sea and Coast Festival)

L’événement BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER