BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer
BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer samedi 6 juin 2026.
Sainte-Marie-la-Mer
BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX
Office de Tourisme Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 10:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Sortie organisée dans le cadre de la Fête de la Mer et des Littoraux
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Office de Tourisme Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
Outing organized as part of the Fête de la Mer et des Littoraux (Sea and Coast Festival)
L’événement BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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