Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer samedi 6 juin 2026.

Adresse : Office de Tourisme

Ville : 66470 Sainte-Marie-la-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Sainte-Marie-la-Mer

BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX

Office de Tourisme Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 10:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Sortie organisée dans le cadre de la Fête de la Mer et des Littoraux
  .

Office de Tourisme Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outing organized as part of the Fête de la Mer et des Littoraux (Sea and Coast Festival)

L’événement BALADE À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-07 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

À voir aussi à Sainte-Marie-la-Mer (Pyrénées-Orientales)