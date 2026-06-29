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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Sainte-Marie-la-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Marie-la-Mer

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Sainte-Marie-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
66470 Sainte-Marie-la-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Marie-la-Mer

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE

Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des journées du patrimoine, partez à la découverte du riche passé historique du village de Sainte Marie la Mer avec une visite guidée.
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Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00 

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English :

As part of Heritage Days, discover the rich historical past of the village of Sainte Marie la Mer with a guided tour.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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