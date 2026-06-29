JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Sainte-Marie-la-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Marie-la-Mer
Informations pratiques
Sainte-Marie-la-Mer
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE
Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des journées du patrimoine, partez à la découverte du riche passé historique du village de Sainte Marie la Mer avec une visite guidée.
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Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00
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English :
As part of Heritage Days, discover the rich historical past of the village of Sainte Marie la Mer with a guided tour.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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