AGENDA · Sainte-Marie-la-Mer
CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer
vendredi 4 septembre 2026 · Sainte-Marie-la-Mer
Informations pratiques
Sainte-Marie-la-Mer
CONCERT KAPASS
Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Venez passer une soirée festive et chaleureuse avec le groupe Kapass
.
Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 20 81 61
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English :
Come spend a festive and cozy evening with the band Kapass
L’événement CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER
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