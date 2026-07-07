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CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer

vendredi 4 septembre 2026 · Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Port de Sainte Marie
Ville
66470 Sainte-Marie-la-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Marie-la-Mer

CONCERT KAPASS

Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

Venez passer une soirée festive et chaleureuse avec le groupe Kapass
  .

Port de Sainte Marie Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 20 81 61 

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English :

Come spend a festive and cozy evening with the band Kapass

L’événement CONCERT KAPASS Sainte-Marie-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par BIT DE SAINTE MARIE LA MER

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