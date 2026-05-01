Balade à la rencontre des Hirondelles Saubusse
Balade à la rencontre des Hirondelles Saubusse mercredi 20 mai 2026.
Saubusse
Balade à la rencontre des Hirondelles
7 Quai de l’Adour Saubusse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 15:30:00
Date(s) :
2026-05-20
A l’occasion de la fête de la Nature, découvrons les bords de l’Adour à Saubusse, avec l’observation des hirondelles qui nichent sur le pont qui enjambe le fleuve.
L’occasion d’en apprendre plus sur ces fascinantes migratrices dans un très beau cadre.
A l’occasion de la fête de la Nature, découvrons les bords de l’Adour à Saubusse, avec l’observation des hirondelles qui nichent sur le pont qui enjambe le fleuve.
L’occasion d’en apprendre plus sur ces fascinantes migratrices dans un très beau cadre.
RDV à 14h au parking du chemin de halage de Saubusse
Tout public marcheur
Jumelles fournies par le CPIE
Gratuit, sur inscription obligatoire .
7 Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Balade à la rencontre des Hirondelles
As part of the Fête de la Nature, discover the banks of the Adour at Saubusse, and observe the swallows nesting on the bridge over the river.
An opportunity to learn more about these fascinating migratory birds in a beautiful setting.
L’événement Balade à la rencontre des Hirondelles Saubusse a été mis à jour le 2026-05-12 par OTI LAS
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