Saubusse

Balade à la rencontre des Hirondelles

7 Quai de l’Adour Saubusse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

Date(s) :

2026-05-20

A l’occasion de la fête de la Nature, découvrons les bords de l’Adour à Saubusse, avec l’observation des hirondelles qui nichent sur le pont qui enjambe le fleuve.

L’occasion d’en apprendre plus sur ces fascinantes migratrices dans un très beau cadre.

A l’occasion de la fête de la Nature, découvrons les bords de l’Adour à Saubusse, avec l’observation des hirondelles qui nichent sur le pont qui enjambe le fleuve.

L’occasion d’en apprendre plus sur ces fascinantes migratrices dans un très beau cadre.

RDV à 14h au parking du chemin de halage de Saubusse

Tout public marcheur

Jumelles fournies par le CPIE

Gratuit, sur inscription obligatoire .

7 Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à la rencontre des Hirondelles

As part of the Fête de la Nature, discover the banks of the Adour at Saubusse, and observe the swallows nesting on the bridge over the river.

An opportunity to learn more about these fascinating migratory birds in a beautiful setting.

L’événement Balade à la rencontre des Hirondelles Saubusse a été mis à jour le 2026-05-12 par OTI LAS