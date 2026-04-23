Projet matrimoine L’écume des lavoirs Saubusse
Projet matrimoine L’écume des lavoirs Saubusse mercredi 20 mai 2026.
Saubusse
Projet matrimoine L’écume des lavoirs
à l’entrée de l’impasse du lavoir Saubusse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 21:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Chaque printemps, à la surface des lavoirs, apparaissaient des colonies d’œufs de grenouilles qui les transformaient en véritables nurseries de têtards. Si les coassements des batraciens ont cessé, une vie invisible parfois mystérieuse continue de grouiller au creux des lavoirs.
Cette soirée viendra raviver la mémoire de ces lieux de labeur par un imaginaire aquatique.
18h Fantaisies batraciennes
Restitution projet scolaire arts & sciences
Imaginé par Lee Scuma (la glissance)
Les élèves de CP/CE1 de l’école des Cigognes ont imaginé quelles créatures pourraient venir repeupler le lavoir de Saubusse. Leurs fantaisies batraciennes, des chimères aquatiques créées à partir de linges anciens, seront amenées jusqu’au bassin au cours d’une procession célébrant la mémoire de ce lieu (p)matrimonial essentiel, aujourd’hui oublié.
18h30 19h15 Contes et légendes gasconnes autour de l’eau Par Isabelle Loubère
19h30 21h Auberge espagnole
Chacun apporte ce qu’il souhaite partager .
à l’entrée de l’impasse du lavoir Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Projet matrimoine L’écume des lavoirs
Every spring, colonies of frog eggs would appear on the surface of the washes, transforming them into veritable nurseries for tadpoles. Although the croaking of the batrachians has ceased, an invisible and sometimes mysterious life continues to swarm in the hollows of the washes.
L’événement Projet matrimoine L’écume des lavoirs Saubusse a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS
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