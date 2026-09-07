Balade « à la rencontre des nouvelles capitelles », Moulin de Vénéjan, Vénéjan

Informations pratiques

Balade « à la rencontre des nouvelles capitelles » Samedi 19 septembre, 10h00 Moulin de Vénéjan Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

L’association « des minots d’antan » vous propose une nouvelle découverte de capitelles :

Une capitelle est une petite cabane en pierre sèche, c’est-à-dire construite sans aucun mortier ni ciment, typique des régions de garrigue du Languedoc (notamment dans le Gard et l’Hérault). Ces abris servaient autrefois de refuge temporaire aux vignerons, bergers ou petits propriétaires pour s’abriter et ranger leurs outils.

Départ de la balade de 5 km en pleine nature le samedi 19 septembre 2026 à 10h du Moulin à vent.

Pensez à vous munir de bonnes chaussures pour marcher !

Moulin de Vénéjan Impasse de la chapelle, 30200 Vénéjan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/le-territoire Découvrez ce moulin à vent à grain datant de 1813 et rénové, en état de fonctionner.

Le moulin à vent de Vénéjan date de 1813. Il fut construit à la demande d’un certain Joseph Dumas, meunier à Bagnols sur Cèze.

Il a servi pendant une centaine d’années.

En 2000, la tour a été rehaussée, la structure en bois reconstruite et on l’a dotée de meules toutes neuves.

Le moulin est remarquable par sa charpente et ses intérieurs en bois entièrement restaurés.

Cette architecture et les détails qui la composent sont à découvrir. Parking à proximité.

L’association « des minots d’antan » vous propose une nouvelle découverte de capitelles :

©mairievenejan