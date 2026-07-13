Balade à la vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer
mardi 15 septembre 2026 · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
Balade à la vallée de l’Hyères
36 Rue de l’Église, 29270 Carhaix-Plougu Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:30:00
fin : 2026-09-15 15:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Balade à la Vallée de l’Hyères pour les 18-25 ans.
Au programme :
– Pique-nique partagé
– Jeux
– Exercices bien-être
Rendez-vous à la mission locale à 10h15 avec des bonnes chaussures, une casquette et une gourde d’eau. .
36 Rue de l’Église, 29270 Carhaix-Plougu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 15 80
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English :
L’événement Balade à la vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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