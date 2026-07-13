Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Balade à la vallée de l’Hyères

36 Rue de l’Église, 29270 Carhaix-Plougu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 10:30:00

fin : 2026-09-15 15:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Balade à la Vallée de l’Hyères pour les 18-25 ans.

Au programme :

– Pique-nique partagé

– Jeux

– Exercices bien-être

Rendez-vous à la mission locale à 10h15 avec des bonnes chaussures, une casquette et une gourde d’eau. .

36 Rue de l’Église, 29270 Carhaix-Plougu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 15 80

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English :

L’événement Balade à la vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée