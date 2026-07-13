UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carhaix-Plouguer

Balade à la vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer

mardi 15 septembre 2026 · Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
36 Rue de l'Église, 29270 Carhaix-Plougu
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Tarif

Carhaix-Plouguer

Balade à la vallée de l’Hyères

36 Rue de l’Église, 29270 Carhaix-Plougu Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 10:30:00
fin : 2026-09-15 15:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Balade à la Vallée de l’Hyères pour les 18-25 ans.

Au programme :

– Pique-nique partagé
– Jeux
– Exercices bien-être

Rendez-vous à la mission locale à 10h15 avec des bonnes chaussures, une casquette et une gourde d’eau.   .

36 Rue de l’Église, 29270 Carhaix-Plougu Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 15 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade à la vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

À voir aussi à Carhaix-Plouguer (Finistère)