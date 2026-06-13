Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice Carhaix-Plouguer
Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice Carhaix-Plouguer lundi 13 juillet 2026.
Carhaix-Plouguer
Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice
Boulevard de la République Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Carhaix va vibrer à l’heure tropicale avec la soirée Carhaïbes, avec des musiques ensoleillées et aux rythmes endiablés.
Feu d’artifice tiré vers 23h au Boulevard de la République.
Programme musical
– Onda libre
– La dame blanche
– Gambeat y la grooving familia .
Boulevard de la République Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33
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English :
L’événement Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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