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Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice Carhaix-Plouguer

Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice Carhaix-Plouguer lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Boulevard de la République

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice

Boulevard de la République Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Carhaix va vibrer à l’heure tropicale avec la soirée Carhaïbes, avec des musiques ensoleillées et aux rythmes endiablés.
Feu d’artifice tiré vers 23h au Boulevard de la République.

Programme musical
– Onda libre
– La dame blanche
– Gambeat y la grooving familia   .

Boulevard de la République Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33 

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English :

L’événement Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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