Carhaix-Plouguer

Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice

Boulevard de la République Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Carhaix va vibrer à l’heure tropicale avec la soirée Carhaïbes, avec des musiques ensoleillées et aux rythmes endiablés.

Feu d’artifice tiré vers 23h au Boulevard de la République.

Programme musical

– Onda libre

– La dame blanche

– Gambeat y la grooving familia .

Boulevard de la République Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33

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English :

L’événement Soirée Carhaïbes et Feu d’artifice Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée