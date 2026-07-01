LOVANA à Carhaix (29) Les vieilles charrues, Les Vieilles Charrues, Carhaix-Plouguer

Informations pratiques

LOVANA à Carhaix (29) Les vieilles charrues Vendredi 17 juillet, 22h30 Les Vieilles Charrues Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T22:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:45:00+02:00

Fin : 2026-07-17T22:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:45:00+02:00

LOVANA (L’Héritage) réuni Golly et Bema, originaires de Madagascar, et Aurèle, producteur et batteur Nantais autour d’un répertoire à la croisée des traditions musicales de l’île et des musiques électroniques. Accompagnés par Jérôme Ettinger (Benin Internaional Musical, Egyptian Project) dans le processus de création, LOVANA joue une musique unique qui appelle à la transe.

Golly est une princesse mangaliba malgache qui présente la voix exceptionnelle du Sud-Est de Madagascar. Surnommé Miantsa, ce qui veut dire chant d’Oiseau, elle est aussi guérisseuse traditionnelle, don qu’elle hérite de sa grand-mère Kouna, aussi chanteuse et guérisseuse très connue dans sa région. Avec cette vibration unique, elle vit la musique avec beaucoup d’émotion

Bema vient d’Antsirabe dans le centre du pays. Percussionniste et chanteur, il apporte ses connaissances rythmiques et son expérience . Il est aussi intervenant musical et spécialiste des musiques de Madagascar.

À eux deux, Golly et Bema forment des polyphonies de voix frissonnantes rappelant la puissance des chants d’Afrique du Sud et de la Réunion.

Batteur et producteur musical, Aurèle Guibert est un artiste au champs de compétence très large qui multiplie les expériences sans frontières de styles. Évoluant derrière une batterie hybride entre sonorités acoustiques et électroniques, il pilote en même temps des programmations puissantes.

.

https://youtu.be/Tf78sWbBEgk

–

Une tournée annoncée sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

–

Les Vieilles Charrues Carhaix Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.vieillescharrues.asso.fr/programmation/#/detail/lovana »}] [{« data »: {« author »: « LOVANA », « cache_age »: 86400, « description »: « La voix des ancu00eatres -nUne cru00e9ation musicale « Afro Futuriste Malgache ».nnBooking & production : Jaspir Prodnjerome@jaspir.comncolin@jaspir.comnnhttps://prod.jaspir.com/lovana/nnManagement : Togezer Productionsntogezerproductions@gmail.comnnLabel : World Tour Records », « type »: « video », « title »: « LOVANA – Live @ Rouans (France) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Tf78sWbBEgk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Tf78sWbBEgk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCdZJoyoQCX7k3YLFKV6ltmQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Tf78sWbBEgk »}]

TRANSE AFRO FUTURISTE MALGACHE MADAGASCAR TRANSE