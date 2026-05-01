Marcilhac-sur-Célé

Balade à Marcilhac sur Célé

parking le bourg Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L'association Reissa organise avec Erci, une balade à Marcilhac sur Célé

Éric vous propose un parcours de 18 km ponctué d'un riche patrimoine Marcilhac-sur-Célé, où se dressent les vestiges d'une abbaye dont la partie gothique sert d’église, et Saint-Sulpice, où subsistent les ruines d'un château fort.

réservation

contact organisateur 05 65 40 57 43 association@reissa.fr

photo ou affiche de bonne qualité : affiche jointe

L'association Reissa organise avec Erci, une balade à Marcilhac sur Célé

Éric vous propose un parcours de 18 km ponctué d'un riche patrimoine Marcilhac-sur-Célé, où se dressent les vestiges d'une abbaye dont la partie gothique sert d’église, et Saint-Sulpice, où subsistent les ruines d'un château fort.

réservation

contact organisateur 05 65 40 57 43 association@reissa.fr

photo ou affiche de bonne qualité : affiche jointe

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parking le bourg Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 association@reissa.fr

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English :

The Reissa association is organizing with Erci, a walk in Marcilhac sur Célé

Eric proposes an 18 km route punctuated by a rich heritage: Marcilhac-sur-Célé, where stand the remains of an abbey whose Gothic part serves as a church, and Saint-Sulpice, where the ruins of a fortified castle remain.

reservation

organizer contact: 05 65 40 57 43 association@reissa.fr

good quality photo or poster: poster attached

L’événement Balade à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Figeac