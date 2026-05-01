Balade à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé
Balade à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé dimanche 10 mai 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Balade à Marcilhac sur Célé
parking le bourg Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L'association Reissa organise avec Erci, une balade à Marcilhac sur Célé
Éric vous propose un parcours de 18 km ponctué d'un riche patrimoine Marcilhac-sur-Célé, où se dressent les vestiges d'une abbaye dont la partie gothique sert d’église, et Saint-Sulpice, où subsistent les ruines d'un château fort.
réservation
contact organisateur 05 65 40 57 43 association@reissa.fr
photo ou affiche de bonne qualité : affiche jointe
L'association Reissa organise avec Erci, une balade à Marcilhac sur Célé
Éric vous propose un parcours de 18 km ponctué d'un riche patrimoine Marcilhac-sur-Célé, où se dressent les vestiges d'une abbaye dont la partie gothique sert d’église, et Saint-Sulpice, où subsistent les ruines d'un château fort.
réservation
contact organisateur 05 65 40 57 43 association@reissa.fr
photo ou affiche de bonne qualité : affiche jointe
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parking le bourg Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43 association@reissa.fr
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English :
The Reissa association is organizing with Erci, a walk in Marcilhac sur Célé
Eric proposes an 18 km route punctuated by a rich heritage: Marcilhac-sur-Célé, where stand the remains of an abbey whose Gothic part serves as a church, and Saint-Sulpice, where the ruins of a fortified castle remain.
reservation
organizer contact: 05 65 40 57 43 association@reissa.fr
good quality photo or poster: poster attached
L’événement Balade à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Figeac