Fêtes des plantes et de la Nature à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé
Fêtes des plantes et de la Nature à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé samedi 9 mai 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Fêtes des plantes et de la Nature à Marcilhac-sur-Célé
place des platanes Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Fête des Plantes et de la Nature 5ème édition !
Une grande journée conviviale dédiée à la nature, aux plantes et aux savoir-faire locaux avec marché, concerts, balades à vélo, animations nature, démonstrations artisanales, spectacles et ateliers
Fête des Plantes et de la Nature 5ème édition !
Une grande journée conviviale dédiée à la nature, aux plantes et aux savoir-faire locaux avec marché, concerts, balades à vélo, animations nature, démonstrations artisanales, spectacles et ateliers. Le tout dans une ambiance festive avec buvette et restauration sur place.
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place des platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 5 81 24 32 09 contact@olterra.fr
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English :
Fête des Plantes et de la Nature ? 5th edition!
A great day dedicated to nature, plants and local know-how with market, concerts, bike rides, nature activities, craft demonstrations, shows and workshops
L’événement Fêtes des plantes et de la Nature à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Figeac
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