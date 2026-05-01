Marcilhac-sur-Célé

Fêtes des plantes et de la Nature à Marcilhac-sur-Célé

place des platanes Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Fête des Plantes et de la Nature 5ème édition !

Une grande journée conviviale dédiée à la nature, aux plantes et aux savoir-faire locaux avec marché, concerts, balades à vélo, animations nature, démonstrations artisanales, spectacles et ateliers

Fête des Plantes et de la Nature 5ème édition !

Une grande journée conviviale dédiée à la nature, aux plantes et aux savoir-faire locaux avec marché, concerts, balades à vélo, animations nature, démonstrations artisanales, spectacles et ateliers. Le tout dans une ambiance festive avec buvette et restauration sur place.

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place des platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 5 81 24 32 09 contact@olterra.fr

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English :

Fête des Plantes et de la Nature ? 5th edition!

A great day dedicated to nature, plants and local know-how with market, concerts, bike rides, nature activities, craft demonstrations, shows and workshops

L’événement Fêtes des plantes et de la Nature à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Figeac