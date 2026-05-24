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AGENDA · La Ferté-Bernard

Balade à poney La Ferté-Bernard

dimanche 23 août 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Derrière la buvette du plan d'eau
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Balade à poney

Derrière la buvette du plan d’eau La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Le Domaine des Fleuriers propose des balades autour du plan d’eau pour les enfants de 2 à 8 ans. Départ Derrière la buvette du plan d’eau. 3 € par tour   .

Derrière la buvette du plan d’eau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Balade à poney La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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