AGENDA · La Ferté-Bernard
Balade à poney La Ferté-Bernard
dimanche 23 août 2026 · La Ferté-Bernard
Informations pratiques
La Ferté-Bernard
Balade à poney
Derrière la buvette du plan d’eau La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 16:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Le Domaine des Fleuriers propose des balades autour du plan d’eau pour les enfants de 2 à 8 ans. Départ Derrière la buvette du plan d’eau. 3 € par tour .
Derrière la buvette du plan d’eau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Balade à poney La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-06-30 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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