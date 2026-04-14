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Balade à Portes, Château de Portes, Portes

Balade à Portes, Château de Portes, Portes

Balade à Portes, Château de Portes, Portes mardi 28 avril 2026.

Lieu : Château de Portes

Adresse : Col de Portes, 30530 Portes

Ville : 30530 Portes

Département : Gard

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : 5 €

Balade à Portes Mardi 28 avril, 14h00 Château de Portes Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00

Photo © Titouan Mariac

Château de Portes Col de Portes, 30530 Portes Portes 30530 Gard Occitanie
Avec deux guides, faites un voyage dans l’histoire.

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