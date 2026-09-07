Balade à vélo à partir de Lisieux, Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, Lisieux

Informations pratiques

Balade à vélo à partir de Lisieux Dimanche 27 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00

Ouverte à tous, balade à vélo conviviale avec l’équipe Dérailleurs Lisieux (environ 15 km).

Départ à 14h place F. Mitterrand devant la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Gratuit !

Conditions générales : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/

Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Pl. François Mitterrand, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « lisieux@derailleurs-calvados.fr »}] [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]

Ouverte à tous, sortie à vélo conviviale avec l’équipe Dérailleurs Lisieux, départ à 14h place F. Mitterrand devant la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Gratuit ! lisieux balade

Dérailleurs Calvados