Balade à vélo à partir de Lisieux, Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, Lisieux
dimanche 27 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux · Lisieux
Informations pratiques
Balade à vélo à partir de Lisieux Dimanche 27 septembre, 14h00 Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T16:30:00+02:00
Ouverte à tous, balade à vélo conviviale avec l’équipe Dérailleurs Lisieux (environ 15 km).
Départ à 14h place F. Mitterrand devant la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Gratuit !
Conditions générales : https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/
Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Pl. François Mitterrand, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « lisieux@derailleurs-calvados.fr »}] [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]
Ouverte à tous, sortie à vélo conviviale avec l’équipe Dérailleurs Lisieux, départ à 14h place F. Mitterrand devant la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux. Gratuit ! lisieux balade
Dérailleurs Calvados
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