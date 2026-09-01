Journée Européenne du Patrimoine 2026 Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux Exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes Lisieux
samedi 19 septembre 2026 · Lisieux
Informations pratiques
Lisieux
Journée Européenne du Patrimoine 2026 Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux Exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes
38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir l’exposition du Musée d’art et d’histoire qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format
Venez découvrir l’exposition du Musée d’art et d’histoire qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format .
38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
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English : Journée Européenne du Patrimoine 2026 Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux Exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes
Come and discover the exhibition at the Museum of Art and History, which traces the history of the depiction of the cow through the ages, its symbolic roles and its gradual emergence in large-scale paintings
L’événement Journée Européenne du Patrimoine 2026 Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux Exposition Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes Lisieux a été mis à jour le 2026-08-25 par Calvados Attractivité
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