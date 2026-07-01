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Exposition « Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes », Musée d’art et d’histoire, Lisieux

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Lisieux

Exposition « Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes », Musée d’art et d’histoire, Lisieux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
38 Boulevard Pasteur, 14100 Lisieux, France
Ville
14100 Lisieux
Département
Calvados

Exposition « Du pré à l’œuvre. Bestiaire champêtre dans l’œil des artistes » 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter l’exposition du Musée d’art et d’histoire qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de grand format.

Musée d’art et d’histoire 38 Boulevard Pasteur, 14100 Lisieux, France Lisieux 14100 Calvados Normandie 0231620770 https://lisieux-normandie.fr/culture-2/musee-dart-et-dhistoire-de-lisieux Maison à pan de bois datée du XVIIe siècle. Parc de stationnement (à moins de 100 mètres).
Venez visiter l’exposition du Musée d’art et d’histoire qui retrace l’histoire de la représentation de la vache à travers le temps, ses rôles symboliques, sa progressive conquête de la peinture de…

© Pôle muséal de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie

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