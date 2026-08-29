Balade à vélo au départ de Bayeux, Bayeux, départ Fontaine Saint Patrice, Bayeux

Informations pratiques

Balade à vélo au départ de Bayeux Dimanche 4 octobre, 09h00 Bayeux, départ Fontaine Saint Patrice Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Tous les 1er dimanches du mois, une balade à vélo conviviale est organisée par l’équipe Dérailleurs Bayeux-Bessin, max. 30 km sans difficulté.

Départ à 9h, place St Patrice à Bayeux (devant la fontaine). Gratuit et accessible à tous. Vélos à assistance électrique acceptés. Retour vers midi. A bientôt !

Conditions générales de nos balades à vélo :https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/

Bayeux, départ Fontaine Saint Patrice 41 Rue Saint-Patrice, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]

Balade à vélo en boucle, au départ de Bayeux. Ouvert à tous. balade vélo

Dérailleurs Calvados