Balade à vélo au départ de Bayeux, Bayeux, départ Fontaine Saint Patrice, Bayeux
dimanche 4 octobre 2026 · Bayeux, départ Fontaine Saint Patrice · Bayeux
Informations pratiques
Balade à vélo au départ de Bayeux Dimanche 4 octobre, 09h00 Bayeux, départ Fontaine Saint Patrice Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Tous les 1er dimanches du mois, une balade à vélo conviviale est organisée par l’équipe Dérailleurs Bayeux-Bessin, max. 30 km sans difficulté.
Départ à 9h, place St Patrice à Bayeux (devant la fontaine). Gratuit et accessible à tous. Vélos à assistance électrique acceptés. Retour vers midi. A bientôt !
Conditions générales de nos balades à vélo :https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/
Bayeux, départ Fontaine Saint Patrice 41 Rue Saint-Patrice, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie [{« link »: « https://www.derailleurs-calvados.fr/nos-actions/parcours-decouverte/ »}]
Balade à vélo en boucle, au départ de Bayeux. Ouvert à tous. balade vélo
Dérailleurs Calvados
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