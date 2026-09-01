Soirée Années 2000 DJ Bulle Bayeux
vendredi 11 septembre 2026 · Bayeux
Informations pratiques
Bayeux
Soirée Années 2000 DJ Bulle
VandB Bayeux Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
VandB fête ses 25 ans de création, cette soirée va nous faire revenir des souvenir.
On se replonge dans l’ambiance des années 2000.
VandB fête ses 25 ans de création, cette soirée va nous faire revenir des souvenir.
Tu étais où toi en dans les années 2000 ? .
VandB Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 99 30 bayeux@vandb.fr
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English : Soirée Années 2000 DJ Bulle
VandB is celebrating its 25th anniversary; this party is going to bring back some memories.
We’ll be taking a trip down memory lane to the atmosphere of the 2000s.
L’événement Soirée Années 2000 DJ Bulle Bayeux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bayeux Intercom
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