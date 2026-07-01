Balade à vélo Maison des jeunes le SPOT Dinard
jeudi 9 juillet 2026 · Maison des jeunes le SPOT · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Balade à vélo
Maison des jeunes le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
Visitez le canton de Dinard à vélo.
Accessible aux petits et aux grands à partir de 10 ans.
Vélo/casque et pique-nique à prévoir
Rendez-vous au SPOT.
Renseignements et réservation (places limitées) auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou sur place à l’accueil du CCAS 57 rue des Minées 35800 Dinard. .
Maison des jeunes le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
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English :
L’événement Balade à vélo Dinard a été mis à jour le 2026-06-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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