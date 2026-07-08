Balade à vélo Maison des Jeunes Le SPOT Dinard

vendredi 24 juillet 2026 · Maison des Jeunes Le SPOT · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Balade à vélo

Maison des Jeunes Le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Animation organisée par le CCAS.

Sortie vélo dans le canton de Dinard .

Accessible aux petits et aux grands à partir de 10 ans

Vélo/casque et pique-nique à prévoir.

Rendez-vous au SPOT de Dinard.

Réservation obligatoire (10 places) auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .

Maison des Jeunes Le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

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English :

L’événement Balade à vélo Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme