Balade à vélo Maison des Jeunes Le SPOT Dinard
vendredi 24 juillet 2026 · Maison des Jeunes Le SPOT · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Balade à vélo
Maison des Jeunes Le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Animation organisée par le CCAS.
Sortie vélo dans le canton de Dinard .
Accessible aux petits et aux grands à partir de 10 ans
Vélo/casque et pique-nique à prévoir.
Rendez-vous au SPOT de Dinard.
Réservation obligatoire (10 places) auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .
Maison des Jeunes Le SPOT 2 Rue de la Saudrais Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
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English :
L’événement Balade à vélo Dinard a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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