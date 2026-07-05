Informations pratiques

Vias

BALADE À VÉLO ENTRE MER ET CANAL DU MIDI

avenue de la Mediterranee Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Enfourchez votre bicyclette et suivez-nous ! L’air est plus frais, les oiseaux pépient on vous emmène faire un tour de vélo très agréable pour découvrir le canal du Midi et notre plage coup de cœur la plage de la Tamarissière !

Balade à vélo conviviale entre mer et Canal du Midi !

Enfourchez votre bicyclette et suivez-nous ! L’air est plus frais, les oiseaux pépient on vous emmène faire un tour de vélo très agréable pour découvrir le canal du Midi et notre plage coup de cœur la plage de la Tamarissière ! On adore ses dunes, sa pinède et plus que tout son superbe coucher de soleil !

Balade facile et recommandée pour les familles 20 km –

Pique-nique tiré du sac sur la plage

Accessible aux enfants à partir de 8 ans casque obligatoire.

Aucun départ vélo ne sera possible pour les enfants non équipés de casque vélo.

Venir avec son vélo, pique-nique, casque pour les enfants

Chaussures fermées obligatoires .

avenue de la Mediterranee Vias 34450 Hérault Occitanie

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English :

Hop on your bike and follow us! The air is cooler, the birds are chirping: we’re taking you on a lovely bike ride to explore the Canal du Midi and our favorite beach: Tamarissière Beach!

L’événement BALADE À VÉLO ENTRE MER ET CANAL DU MIDI Vias a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34