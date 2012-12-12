Vias

MYSTERY GAME VIAS

Place du 11 Novembre Vias Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

MYSTERY GAME Les Époques s’emmêlent Enquête mystère, grandeur nature dans les rues de VIAS

MYSTERY GAME Les Époques s’emmêlent

En famille ou entre amis, venez profiter d’un moment inoubliable autour d’une enquête mystère grandeur nature dans les rues de VIAS avec Mister Aventure.

Une nouvelle version du détective Kabold qui passe son temps à traquer les criminels, mais pas n’importe lesquels ceux qui naviguent à travers le temps !

Venez en aide au détective, il vous permettra de remonter le temps pour découvrir des secrets enfouis liés au patrimoine local. .

Place du 11 Novembre Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 45 82 46 14 patrimoine@capdagde.com

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English :

MYSTERY GAME Les Époques s?emmêlent Life-size mystery investigation in the streets of VIAS

L’événement MYSTERY GAME VIAS Vias a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34