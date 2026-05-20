LE FÛT DE SCÈNE L’AFFAIRE ANATOLE Domaine de Saint-Pierre Vias

Vias

LE FÛT DE SCÈNE L’AFFAIRE ANATOLE

Domaine de Saint-Pierre Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Affaire Anatole distille avec chaleur et élégance une musique festive et raffinée, dans la grande tradition du Swing et des standards du jazz.

L’Affaire Anatole distille avec chaleur et élégance une musique festive et raffinée, dans la grande tradition du Swing et des standards du jazz.

L’Affaire Anatole, c’est avant tout une bande de complices musiciens passionnés de jazz, qui vous communiquent leur plaisir à jouer cette musique populaire et savante à la fois.

L’Affaire Anatole vous invite au voyage, de Broadway à Saint Germain des Prés, du Brésil aux rives du Mississippi à travers les standards de jazz, les bossas-novas, et les chansons françaises jazz qui constituent son large répertoire.

Magali Barcelo (chant) Nicolas Martin (piano) Fred Geniet (guitare)

*Pour le clin d’œil, l’Anatole est une figure harmonique et rythmique que l’on retrouve très souvent dans le Jazz. Popularisé en particulier par Georges Gershwin dans I got Rythm , les américains l’appellent Rythm Changes . .

Domaine de Saint-Pierre Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 16 51 65 93

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English :

L’Affaire Anatole distills festive, refined music with warmth and elegance, in the great tradition of Swing and jazz standards.

L’événement LE FÛT DE SCÈNE L’AFFAIRE ANATOLE Vias a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34