ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA Vias VIAS PLAGE Vias

Informations pratiques

Vias

ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA

Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Enfourchez votre bicyclette pour une balade à vélo ludique et gourmande !

Echappée belle à vélo au cœur du vignoble, sur les chemins de campagne, entre terre et mer, pour découvrir une production artisanale et familiale d’huile d’olive Emerita

Enfourchez votre bicyclette pour une balade à vélo ludique et gourmande !

Echappée belle à vélo au cœur du vignoble, sur les chemins de campagne, entre terre et mer, pour découvrir une production artisanale et familiale d’huile d’olive Emerita un produit précieux, fin et racé ! Rencontre authentique avec le producteur, qui vous présentera les 9 variétés d’olive qu’il cultive avec passion et vous expliquera les procédés de culture et ses secrets de production… Dégustation et pique-nique à l’ombre des oliviers !

Boucle de 20 km environ ouverte à tous, accessible, terrain plat

Enfants à partir de 9/10 ans

Venir avec son vélo et son pique-nique .

Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25

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English :

Hop on your bike for a fun and gourmet bike ride!

Enjoy a lovely bike ride through the heart of the vineyards, along country roads, between land and sea, to discover the artisanal, family-run “Emerita” olive oil production.

L’événement ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA Vias a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34