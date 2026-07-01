ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA Vias VIAS PLAGE Vias
jeudi 30 juillet 2026 · Vias VIAS PLAGE · Vias
Informations pratiques
Vias
ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA
Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Enfourchez votre bicyclette pour une balade à vélo ludique et gourmande !
Echappée belle à vélo au cœur du vignoble, sur les chemins de campagne, entre terre et mer, pour découvrir une production artisanale et familiale d’huile d’olive Emerita
Enfourchez votre bicyclette pour une balade à vélo ludique et gourmande !
Echappée belle à vélo au cœur du vignoble, sur les chemins de campagne, entre terre et mer, pour découvrir une production artisanale et familiale d’huile d’olive Emerita un produit précieux, fin et racé ! Rencontre authentique avec le producteur, qui vous présentera les 9 variétés d’olive qu’il cultive avec passion et vous expliquera les procédés de culture et ses secrets de production… Dégustation et pique-nique à l’ombre des oliviers !
Boucle de 20 km environ ouverte à tous, accessible, terrain plat
Enfants à partir de 9/10 ans
Venir avec son vélo et son pique-nique .
Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25
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English :
Hop on your bike for a fun and gourmet bike ride!
Enjoy a lovely bike ride through the heart of the vineyards, along country roads, between land and sea, to discover the artisanal, family-run “Emerita” olive oil production.
L’événement ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA Vias a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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