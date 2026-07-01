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ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA Vias VIAS PLAGE Vias

jeudi 30 juillet 2026 · Vias VIAS PLAGE · Vias

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Vias VIAS PLAGE
Adresse
Avenue de la Méditerranée
Ville
34450 Vias
Département
Hérault
Tarif

Vias

ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA

Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Enfourchez votre bicyclette pour une balade à vélo ludique et gourmande !
Echappée belle à vélo au cœur du vignoble, sur les chemins de campagne, entre terre et mer, pour découvrir une production artisanale et familiale d’huile d’olive Emerita
Enfourchez votre bicyclette pour une balade à vélo ludique et gourmande !

Echappée belle à vélo au cœur du vignoble, sur les chemins de campagne, entre terre et mer, pour découvrir une production artisanale et familiale d’huile d’olive Emerita un produit précieux, fin et racé ! Rencontre authentique avec le producteur, qui vous présentera les 9 variétés d’olive qu’il cultive avec passion et vous expliquera les procédés de culture et ses secrets de production… Dégustation et pique-nique à l’ombre des oliviers !

Boucle de 20 km environ ouverte à tous, accessible, terrain plat
Enfants à partir de 9/10 ans

Venir avec son vélo et son pique-nique   .

Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 

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English :

Hop on your bike for a fun and gourmet bike ride!
Enjoy a lovely bike ride through the heart of the vineyards, along country roads, between land and sea, to discover the artisanal, family-run “Emerita” olive oil production.

L’événement ECHAPPÉE BELLE À VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE EMÉRITA Vias a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34

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