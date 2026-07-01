L’ECHO DES CHAUVES-SOURIS VIAS PLAGE Vias VIAS PLAGE Vias
jeudi 23 juillet 2026 · Vias VIAS PLAGE · Vias
Informations pratiques
Vias
L’ECHO DES CHAUVES-SOURIS VIAS PLAGE
Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Voici une soirée passionnante pour découvrir avec un guide spécialisé les chauves-souris. Percez les secrets de ce mammifère nocturne, vous serez surpris par ses capacités exceptionnelles !
Prêt du matériel d’observation Conseillé dès 6 ans
Envie de découvrir les chauves-souris et le petit monde de la nuit ?
Sortie nocturne et passionnante dédiée aux enfants et adultes, pour découvrir avec un guide spécialisé les chauves-souris et les petits animaux qui vivent la nuit au coeur d’espaces naturels préservés, notamment en bordure du Canal du Midi où la biodiversité est remarquable. Perçons ensemble les mystères de ce mammifère nocturne, pour comprendre ses facultés exceptionnelles d’adaptation, ses modes de vie et sa capacité à s’orienter dans le noir ! Vous découvrirez aussi un nichoir à chauve-souris et ses particularités !
Rendez-vous Office de Tourisme de Vias 15 mn avant le début de l’activité
Le site est situé à 1 km environ de l’Office de Tourisme prévoir de venir en voiture ou à vélo
Prêt du matériel d’observation Se munir d’une lampe de poche Anti-moustiques .
Vias VIAS PLAGE Avenue de la Méditerranée Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com
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English : L’ECHO DES CHAUVES-SOURIS VIAS PLAGE
Here’s an exciting evening to explore the world of bats with a specialized guide. Uncover the secrets of this nocturnal mammal—you’ll be amazed by its exceptional abilities!
Bring your own observation equipment—Recommended for ages 6 and up
L’événement L’ECHO DES CHAUVES-SOURIS VIAS PLAGE Vias a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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