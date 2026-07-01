BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE Poste de secours Vias
mardi 21 juillet 2026 · Poste de secours · Vias
Informations pratiques
Vias
BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE
Poste de secours Chemin de la Traîne Côte Ouest Vias Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Les petits explorateurs vont pouvoir découvrir, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques. Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et instructive en famille !
Les petits explorateurs vont pouvoir découvrir, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation… Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et instructive en famille ! .
Poste de secours Chemin de la Traîne Côte Ouest Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com
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English : BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE
Young explorers will have the chance to discover the seaside’s flora and fauna with a guide, through fun, age-appropriate activities. Make the most of your vacation to enjoy a fun and educational experience with the whole family!
L’événement BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE Vias a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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