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BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE Poste de secours Vias

mardi 21 juillet 2026 · Poste de secours · Vias

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Poste de secours
Adresse
Chemin de la Traîne Côte Ouest
Ville
34450 Vias
Département
Hérault
Tarif
6 6 6

Vias

BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE

Poste de secours Chemin de la Traîne Côte Ouest Vias Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18

Les petits explorateurs vont pouvoir découvrir, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques. Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et instructive en famille !
Les petits explorateurs vont pouvoir découvrir, en compagnie d’un guide, la faune et la flore du bord de mer, autour d’activités adaptées et ludiques petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation… Profitez des vacances pour vivre une expérience ludique et instructive en famille !   .

Poste de secours Chemin de la Traîne Côte Ouest Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25  vias@capdagde.com

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English : BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE

Young explorers will have the chance to discover the seaside’s flora and fauna with a guide, through fun, age-appropriate activities. Make the most of your vacation to enjoy a fun and educational experience with the whole family!

L’événement BULLES DE POISSONS PLAGE DE SAINTE GENEVIÈVE Vias a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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