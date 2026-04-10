Vias

LE FÛT DE SCÈNE ACCORDS METS ET VINYLES

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-22

Au cœur du domaine, laissez-vous emporter par une expérience unique où le plaisir du vin rencontre la magie des vinyles. Aux platines ? Olivier de Maurepas, vous fait voyager à travers les plus grands sons des années 80 & 90.

Au cœur du domaine, laissez-vous emporter par une expérience unique où le plaisir du vin rencontre la magie des vinyles.

Pour cette soirée hors du temps, chaque verre, chaque bouchée et chaque morceau se répondent dans une harmonie parfaite.

Aux platines ? Olivier de Maurepas, le maître des lieux en personne, ancien DJ vinyle, vous fait voyager à travers les plus grands sons des années 80 & 90. .

avenue de la Méditerranée Vias VIAS PLAGE Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 16 51 65 93 info@lefutdescene.com

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English : LE FÛT DE SCÈNE ACCORDS METS ET VINYLES

At the heart of the estate, let yourself be carried away by a unique experience where the pleasure of wine meets the magic of vinyl. At the turntables? Olivier de Maurepas, takes you on a journey through the greatest sounds of the 80s & 90s.

L’événement LE FÛT DE SCÈNE ACCORDS METS ET VINYLES Vias a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34