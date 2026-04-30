Vias

FESTIVAL VIAS EN JAZZ

Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Véritable rendez-vous incontournable, le Festival Vias en Jazz s’adresse aux amateurs de jazz et aux néophytes en quête de découvertes musicales.

Véritable rendez-vous incontournable, le Festival Vias en Jazz s’adresse aux amateurs de jazz et aux néophytes en quête de découvertes musicales.

Programmation à venir .

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 14 19 00 19 robert.prades@gmail.com

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English :

A real must-see event, the Vias en Jazz Festival is aimed at jazz fans and neophytes in search of musical discoveries.

L’événement FESTIVAL VIAS EN JAZZ Vias a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 ADT34