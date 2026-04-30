FESTIVAL VIAS EN JAZZ Vias
FESTIVAL VIAS EN JAZZ Vias vendredi 24 juillet 2026.
Vias
FESTIVAL VIAS EN JAZZ
Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Véritable rendez-vous incontournable, le Festival Vias en Jazz s’adresse aux amateurs de jazz et aux néophytes en quête de découvertes musicales.
Véritable rendez-vous incontournable, le Festival Vias en Jazz s’adresse aux amateurs de jazz et aux néophytes en quête de découvertes musicales.
Programmation à venir .
Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 14 19 00 19 robert.prades@gmail.com
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English :
A real must-see event, the Vias en Jazz Festival is aimed at jazz fans and neophytes in search of musical discoveries.
L’événement FESTIVAL VIAS EN JAZZ Vias a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 ADT34
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