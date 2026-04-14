Balade à vélo « Femmes vélo liberté », Maison de quartier Bottière, Nantes

Balade à vélo « Femmes vélo liberté » Dimanche 19 avril, 14h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:30:00+02:00

Les associations le Dérailleur et les Increvables en Selle vous invitent à participer à une grande déambulation à vélo le dimanche 19 avril !

Au programme, une balade au départ de la maison de quartier de la Bottière, pour rejoindre l’espace Cosmopolis et visiter l’exposition « Femmes, vélo liberté ». En chemin, un ravitaillement poétique aura lieu au parc de la Moutonnerie en partenariat avec la Maison Marguerite qui proposera une lecture poétique, et l’association le Mouton à cinq pattes qui servira des boissons fraîches.

A vélo, en mixité douce : Balade organisée par et pour les femmes, et les minorités de genre. Bienvenue à tout le monde dans le respect des règles fixées.

Parcours sécurisé, déambulation festive et joyeuse.

Inscription fortement conseillée par mail à derailleur@zaclys.net

Manifestation organisée dans le cadre de l’événement « Femmes vélo et liberté » organisé par les Increvables à l’espace Cosmopolis.

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « derailleur@zaclys.net »}] [{« link »: « mailto:derailleur@zaclys.net »}]

Déambulation féministe de la Bottière à Cosmopolis balade vélo