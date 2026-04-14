ATELIER CHORÉGRAPHIQUE « VESTIGES », Espace Cosmopolis Nantes, Nantes

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE « VESTIGES » Dimanche 31 mai, 19h30 Espace Cosmopolis Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T19:30:00+02:00 – 2026-05-31T20:20:00+02:00

Fin : 2026-05-31T19:30:00+02:00 – 2026-05-31T20:20:00+02:00

À la suite de la représentation de la pièce chorégraphique Vestiges, un atelier ouvert à toutes et tous est proposé au public. Il permettra d’avoir un aperçu du travail de recherche et d’expérimentation que nécessite la danse, dans une ambiance simple et accueillante.

Proposé par la Compagnie Danses d’Ariane

Espace Cosmopolis Nantes 18 Rue Scribe, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/piece-choregraphique-vestiges »}]

10 mai 2026 10mai2026

Archives nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes