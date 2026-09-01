Informations pratiques

Chauffailles

Balade à vélo l’échappée Brionnaise du viaduc aux saveurs de Dun

Camping Les Feuilles Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-09-26

Partez à la découverte du Sud Brionnais lors d’une visite guidée inédite au départ de Chauffailles. Premier arrêt le viaduc de Mussy-sous-Dun, impressionnant ouvrage ferroviaire de pierre culminant à 60 mètres de hauteur, où s’ouvre un panorama saisissant sur la vallée. Direction ensuite la chapelle de Dun, perchée sur la montagne du même nom ce sanctuaire roman du XIIe siècle, entièrement restauré au XIXe siècle, offre l’un des plus beaux points de vue de la région, avec par temps clair une vue circulaire sur pas moins de 35 clochers. Place ensuite à la gourmandise avec une pause à la Maison de Dun, pour se ressourcer autour des produits du terroir. La visite se poursuit à la ferme voisine, où petits et grands pourront découvrir la fabrication des fromages et déguster les spécialités locales.

Retour à Chauffailles en fin de journée, la tête pleine de paysages et le palais rassasié. Une sortie familiale et conviviale, entre patrimoine, nature et saveurs du Brionnais ! .

Camping Les Feuilles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 32 87 17 lescapadebrionnaises@gmail.com

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English : Balade à vélo l’échappée Brionnaise du viaduc aux saveurs de Dun

L’événement Balade à vélo l’échappée Brionnaise du viaduc aux saveurs de Dun Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-31 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais