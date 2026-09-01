Balade à vélo l’échappée Brionnaise du viaduc aux saveurs de Dun Chauffailles
samedi 26 septembre 2026 · Chauffailles
Informations pratiques
Chauffailles
Balade à vélo l’échappée Brionnaise du viaduc aux saveurs de Dun
Camping Les Feuilles Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-09-26
Partez à la découverte du Sud Brionnais lors d’une visite guidée inédite au départ de Chauffailles. Premier arrêt le viaduc de Mussy-sous-Dun, impressionnant ouvrage ferroviaire de pierre culminant à 60 mètres de hauteur, où s’ouvre un panorama saisissant sur la vallée. Direction ensuite la chapelle de Dun, perchée sur la montagne du même nom ce sanctuaire roman du XIIe siècle, entièrement restauré au XIXe siècle, offre l’un des plus beaux points de vue de la région, avec par temps clair une vue circulaire sur pas moins de 35 clochers. Place ensuite à la gourmandise avec une pause à la Maison de Dun, pour se ressourcer autour des produits du terroir. La visite se poursuit à la ferme voisine, où petits et grands pourront découvrir la fabrication des fromages et déguster les spécialités locales.
Retour à Chauffailles en fin de journée, la tête pleine de paysages et le palais rassasié. Une sortie familiale et conviviale, entre patrimoine, nature et saveurs du Brionnais ! .
Camping Les Feuilles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 32 87 17 lescapadebrionnaises@gmail.com
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English : Balade à vélo l’échappée Brionnaise du viaduc aux saveurs de Dun
L’événement Balade à vélo l’échappée Brionnaise du viaduc aux saveurs de Dun Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-31 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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