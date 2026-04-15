Balade à vélo, Parking, Granville

Balade à vélo Dimanche 3 mai, 14h30 Parking Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T16:30:00+02:00

Dans le cadre de Mai à Vélo et des sorties mensuelles (chaque 1er dimanche entre mars & octobre) l’association La Ville à Vélo propose une balade à vélo, tranquille & conviviale.

Roulez accompagné pour être complètement rassuré, (re)découvrez les itinéraires vélo-bis, les petites rues, routes et chemins paisibles du pays granvillais.

Accessible à tous (enfants si accompagnés), moment convivial entre cyclistes expérimentés ou occasionnels attirés par une promenade paisible

Vélo en bon état requis

A noter : balade pouvant être annulée si les conditions météorologiques sont défavorables

https://granvilleavelo.fr/

Parking Place du 11 novembre, Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 57 15 36 »}, {« type »: « email », « value »: « vilavelo@gmail.com »}] [{« link »: « https://granvilleavelo.fr/ »}]

Balade à vélo de 2 h, tranquille et conviviale, dans les environs de Granville.