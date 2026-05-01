Balade à vélo Maison du Vélo Pélissanne

Pélissanne

Balade à vélo

Dimanche 10 mai 2026 de 8h35 à 12h. Maison du Vélo 138 rue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:35:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’association Cyclo Club de Pélissanne vous invite à participer à une balade à vélo

Seul, en famille ou même entre amis, rejoignez le Cyclo Club pour une balade accessible à tous ! .

Maison du Vélo 138 rue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-feminines@ffvelo.fr

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English :

The Pelissanne cycling club invites you to a bike ride on sunday !

L’événement Balade à vélo Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Massif des Costes