Balade à vélo, Réhabiliter : bâtir l’avenir, Place de la Libération, Gaillac
dimanche 18 octobre 2026 · Place de la Libération · Gaillac
Informations pratiques
Balade à vélo, Réhabiliter : bâtir l’avenir Dimanche 18 octobre, 10h00 Place de la Libération Tarn
Gratuit. Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Vous êtes invité à enfourcher votre vélo et à partir à la découverte des différents exemples de réhabilitation de bâtiments, publics ou privés, de la ville de Gaillac.
Dimanche 18 octobre, 10h
Rdv place de la Libération
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Tout public, à partir de 10 ans
En partenariat avec Gaillacàvélo
Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr
Place de la Libération Place de Libération, 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie
Vous êtes invité à enfourcher votre vélo et à partir à la découverte des différents exemples de réhabilitation de bâtiments, publics ou privés, de la ville de Gaillac.
© ville de Gaillac
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