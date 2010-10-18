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Balade à vélo, Réhabiliter : bâtir l’avenir, Place de la Libération, Gaillac

dimanche 18 octobre 2026 · Place de la Libération · Gaillac

Balade à vélo, Réhabiliter : bâtir l’avenir, Place de la Libération, Gaillac

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Place de la Libération
Adresse
Place de Libération, 81600 Gaillac
Ville
81600 Gaillac
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire via l'agenda sur gaillac.fr

Balade à vélo, Réhabiliter : bâtir l’avenir Dimanche 18 octobre, 10h00 Place de la Libération Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Vous êtes invité à enfourcher votre vélo et à partir à la découverte des différents exemples de réhabilitation de bâtiments, publics ou privés, de la ville de Gaillac.
Dimanche 18 octobre, 10h
Rdv place de la Libération
Durée : 2h
Tarif : gratuit
Tout public, à partir de 10 ans
En partenariat avec Gaillacàvélo
Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr

Place de la Libération Place de Libération, 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie
Vous êtes invité à enfourcher votre vélo et à partir à la découverte des différents exemples de réhabilitation de bâtiments, publics ou privés, de la ville de Gaillac.

© ville de Gaillac

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