Balade à vélo, Réhabiliter : bâtir l’avenir, Place de la Libération, Gaillac

Informations pratiques

Balade à vélo, Réhabiliter : bâtir l’avenir Dimanche 18 octobre, 10h00 Place de la Libération Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:00:00+02:00

Vous êtes invité à enfourcher votre vélo et à partir à la découverte des différents exemples de réhabilitation de bâtiments, publics ou privés, de la ville de Gaillac.

Dimanche 18 octobre, 10h

Rdv place de la Libération

Durée : 2h

Tarif : gratuit

Tout public, à partir de 10 ans

En partenariat avec Gaillacàvélo

Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr

Place de la Libération Place de Libération, 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie

Vous êtes invité à enfourcher votre vélo et à partir à la découverte des différents exemples de réhabilitation de bâtiments, publics ou privés, de la ville de Gaillac.

© ville de Gaillac