Visite dansée, Musée de l’Abbaye Saint-Michel, Gaillac

Informations pratiques

Visite dansée Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de l’Abbaye Saint-Michel Tarn

Réservation obligatoire via l’agenda sur gaillac.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Laissez-vous emporter par la chorégraphie de La Fabrique et évadez-vous au cœur des chapelles fraîchement restaurées de l’abbatiale Saint-Michel.

Musée de l’Abbaye Saint-Michel Place Saint-Michel, 81600 Gaillac, France Gaillac 81600 Tarn Occitanie 0563410381 https://www.ville-gaillac.fr/culture/musee-de-labbaye [{« type »: « link », « value »: « http://gaillac.fr »}] L’église dépendait d’une abbaye bénédictine qui était située sur les rives du Tarn. Construite au XIe siècle sur un plan présentant une nef avec deux bas-côtés et un chœur orné de trois chapelles circulaires, elle fut presque entièrement détruite au cours du XVIe siècle, pendant les guerres de Religion. La façade et toute la nef furent détruites. Ne sont conservées que les chapelles du chœur et quelques portions des murs des bas-côtés. Après les guerres, l’édifice fut restauré en conservant les trois chapelles du chœur. Les colonnes du chœur furent remplacées par un hémicycle formant cul de four pour le grand autel, et galerie circulaire pour parvenir aux chapelles. La nef fut en partie reconstruite mais sans bas-côtés. Toutes ces nouvelles constructions furent réalisées avec les matériaux de la première église. La façade ne fut pas refaite. Du côté nord se trouve une grosse tour construite par les Protestants. Derrière cette tour, une chapelle en brique et pierre date du XVe siècle. Les colonnes qui supportent les arcs des fenêtres et les nervures des voûtes, sont terminées par des chapiteaux qui conservent des traces de peinture.

Laissez-vous emporter par la chorégraphie de La Fabrique et évadez-vous au cœur des chapelles fraîchement restaurées de l’abbatiale Saint-Michel.

©ville de Gaillac