« Les abords » Exposition de Dana Cojbuc, Centre pour la photographie du Chateau de l’Hom, Gaillac

Informations pratiques

« Les abords » Exposition de Dana Cojbuc 26 septembre – 18 octobre Centre pour la photographie du Chateau de l’Hom Tarn

Tout public sans condition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:30:00+02:00

EXPOSITION DANA COJBUC

au Centre pour la photographie du Château de l’Hom à Gaillac (Tarn)

Du 26 septembre au 18 octobre 2026 aura lieu l’exposition de la photographe Dana Cojbuc qui est

née en 1979 en Roumanie. Diplômée des Beaux-Arts de Bucarest, elle habite maintenant Paris et

jouit d’une notoriété certaine en France et de plus en plus à l’étranger.

Après avoir développé un travail purement photographique pendant plusieurs années, elle a

effectué une singulière et sensible transition vers le dessin. A partir de ses propres tirages, elle

redéfinit les limites de la prise de vue et réinvente le sujet par le dessin.

Dana Cojbuc travaille volontiers par séries, mais comme elle l’exprime « …dernièrement j’aime bien

les mélanger, je reste à chaque fois dans l’expérimentation du paysage ».

Le Centre pour la photographie exposera à Gaillac son travail en noir et blanc, et il est prévu qu’elle

intervienne in situ sur l’une de ses images.

Certains des tirages se feront au Centre pour la photographie qui est équipé de deux imprimantes

professionnelles dont une en Piezographie®

. Ainsi, l’impression sera le fruit d’une collaboration

entre l’artiste présente et Dominique Laugé, directeur du Centre.

Une partie des papiers sera fournie par des partenaires, Arches et Taos Photographic.

Centre pour la photographie du Chateau de l’Hom 15 rue du Tison 81600 Gaillac Gaillac 81600 Tarn Occitanie 06 47 32 65 22 http://www.centrephoto-gaillac.com/Exposition-Dana-Cojbuc L’Association du Centre pour la photographie du Château de l’Hom a pour objet statutaire de contribuer à la gestion du Centre pour la photographie dans sa mission de transmission et de promotion de la culture et de la technique photographiques

Elle couvre deux versants d’une pratique : d’une part elle organise des stages payants avec des photographes invités et met la salle du Centre à la disposition du Club photo de la MJC de Gaillac ou d’autres associations culturelles. Cela lui permet de contribuer aux activités de transmission de la technique photographique tout en dégageant une petite marge qu’elle peut réinvestir dans des projets culturels ouverts au public.

L’autre versant ou volet de son rôle est de diffuser la culture photographique auprès d’un plus large public à travers des expositions, si possible accompagnées d’ateliers, conférences ou projections de courts-métrages qui étoffent l’expérience et la réflexion suscitées par les photos exposées. Des actions de médiation organisent la venue de jeunes visiteurs. Parkings à proximité.

EXPOSITION DANA COJBUC

©Dana Cojbuc