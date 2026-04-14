Balade à vélo – Vélo Eco Nature – VENts d’Ouest, Port de la Maison Verte, Corsept, Corsept

Balade à vélo – Vélo Eco Nature – VENts d’Ouest Dimanche 24 mai, 09h00 Port de la Maison Verte, Corsept Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Partez pour une balade à vélo de 16 km entre campagne et littoral, rythmée par des pauses pour observer les paysages, découvrir le milieu marin et échanger sur sa préservation.

Accessible dès 8 ans (ou avec siège enfant), cette sortie conviviale nécessite un vélo en bon état (VTC ou VTT conseillé) et les équipements de sécurité habituels.

Pensez également à prévoir un pique-nique, de l’eau et un petit sac à dos.

Réservation obligatoire auprès des Offices de Tourisme de Paimboeuf et de Saint-Brevin-les-Pins.

Port de la Maison Verte, Corsept Port maison verte Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Randonnée familiale de 16 km entre campagne et littoral, avec étapes d’observation du milieu naturel, sensibilisation écocitoyenne et repas partagé en fin de parcours.

Mai à Vélo