Journée Portes Ouvertes, Atelier Vélo pour Tous à Paimboeuf, Corsept

Journée Portes Ouvertes Samedi 30 mai, 09h00 Atelier Vélo pour Tous à Paimboeuf Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Profitez d’une grande bourse aux vélos avec promotions et lots à gagner, d’un atelier de réparation pour entretenir ou remettre en état votre vélo, ainsi que d’un service de marquage pour rouler en toute sérénité. Vous pourrez également découvrir le service de location de vélos à assistance électrique (VAE).

Une belle occasion de s’équiper, d’apprendre et d’échanger autour des mobilités douces !

Atelier Vélo pour Tous à Paimboeuf Chemin de l’estuaire à Paimboeuf Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’association Vélo pour Tous vous ouvre les portes de son atelier de Paimboeuf pour une journée conviviale autour du vélo !

Mai à Vélo