Journée Portes Ouvertes, Atelier Vélo pour Tous à Paimboeuf, Corsept
Journée Portes Ouvertes, Atelier Vélo pour Tous à Paimboeuf, Corsept samedi 30 mai 2026.
Journée Portes Ouvertes Samedi 30 mai, 09h00 Atelier Vélo pour Tous à Paimboeuf Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Profitez d’une grande bourse aux vélos avec promotions et lots à gagner, d’un atelier de réparation pour entretenir ou remettre en état votre vélo, ainsi que d’un service de marquage pour rouler en toute sérénité. Vous pourrez également découvrir le service de location de vélos à assistance électrique (VAE).
Une belle occasion de s’équiper, d’apprendre et d’échanger autour des mobilités douces !
Atelier Vélo pour Tous à Paimboeuf Chemin de l’estuaire à Paimboeuf Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’association Vélo pour Tous vous ouvre les portes de son atelier de Paimboeuf pour une journée conviviale autour du vélo !
Mai à Vélo
À voir aussi à Corsept (Loire-Atlantique)
- TROC’PLANTES Cour de la bibliothèque Corsept 18 avril 2026
- VIDE-GRENIER Corsept 17 mai 2026
- Balade à vélo – Vélo Eco Nature – VENts d’Ouest, Port de la Maison Verte, Corsept, Corsept 24 mai 2026
- CORSEPT EN FÊTE Corsept 4 juillet 2026
- SALON DU LIVRE Salle Joseph Clavier Corsept 11 octobre 2026