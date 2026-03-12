RANDO CORSEPTINE Corsept
RANDO CORSEPTINE Corsept vendredi 8 mai 2026.
RANDO CORSEPTINE
Port de la Maison Verte Corsept Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:30:00
fin : 2026-05-08 10:30:00
Date(s) :
2026-05-08
5ᵉ Rando Corseptine Vendredi 8 mai
Envie de prendre l’air tout en soutenant une belle cause ? Rejoignez-nous pour la 5ᵉ édition de la Rando Corseptine !
Les bénéfices de cette matinée conviviale seront entièrement dédiés aux projets de l’école Camille Corot.
Accueil et inscriptions à partir de 7h30 au port de la Maison Verte à Corsept.
3 parcours au choix
• 5 km – parcours familial avec animations ludiques, accessible aux poussettes et trottinettes
• 13 km – avec ravitaillement
• 20 km – avec ravitaillement
Horaires de fin d’inscription
• 20 km de 7h30 à 9h30
• 13 km de 7h30 à 10h00
• 5 km de 7h30 à 10h30
Marche à allure libre, avec possibilité de running.
Collation offerte à l’arrivée et vente de produits de la ferme.
Tarifs
Adulte 6 €
Enfants 6 à 11 ans 1 €
Moins de 6 ans gratuit
Pensez à apporter votre gobelet dans une démarche écoresponsable.
Renseignements amicale.laique.corsept@outlook.fr
06 72 63 51 03
Venez nombreux partager un moment sportif et convivial au cœur de la nature !
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Port de la Maison Verte Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 81 47 56 amicale.laique.corsept@outlook.fr
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English :
L’événement RANDO CORSEPTINE Corsept a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin