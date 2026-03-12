RANDO CORSEPTINE

Port de la Maison Verte Corsept Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:30:00

fin : 2026-05-08 10:30:00

Date(s) :

2026-05-08

5ᵉ Rando Corseptine Vendredi 8 mai

Envie de prendre l’air tout en soutenant une belle cause ? Rejoignez-nous pour la 5ᵉ édition de la Rando Corseptine !

Les bénéfices de cette matinée conviviale seront entièrement dédiés aux projets de l’école Camille Corot.

Accueil et inscriptions à partir de 7h30 au port de la Maison Verte à Corsept.

3 parcours au choix

• 5 km – parcours familial avec animations ludiques, accessible aux poussettes et trottinettes

• 13 km – avec ravitaillement

• 20 km – avec ravitaillement

Horaires de fin d’inscription

• 20 km de 7h30 à 9h30

• 13 km de 7h30 à 10h00

• 5 km de 7h30 à 10h30

Marche à allure libre, avec possibilité de running.

Collation offerte à l’arrivée et vente de produits de la ferme.

Tarifs

Adulte 6 €

Enfants 6 à 11 ans 1 €

Moins de 6 ans gratuit

Pensez à apporter votre gobelet dans une démarche écoresponsable.

Renseignements amicale.laique.corsept@outlook.fr

06 72 63 51 03

Venez nombreux partager un moment sportif et convivial au cœur de la nature !

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Port de la Maison Verte Corsept 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 81 47 56 amicale.laique.corsept@outlook.fr

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English :

L’événement RANDO CORSEPTINE Corsept a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin